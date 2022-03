Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello arriva anche Tananai

l’evento

ROCCELLA JONICA E’ stato ufficializzato un nuovo appuntamento del Roccella Summer Festival: la rassegna estiva giunta alla sua seconda edizione, realizzata con la collaborazione del Comune di Roccella Jonica (Rc), ospiterà nella splendida cornice del Teatro al Castello anche Tananai che sarà in concerto il prossimo 18 agosto.

Tananai ha infatti annunciato il tour, prodotto da Friends and Partners che partirà a maggio dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (To) e che lo porterà per ben due volte a Milano, dove ha già registrato per entrambe le date il tutto esaurito. In estate Tananai continuerà a viaggiare per tutta l’Italia sui palchi dei principali festival, compreso quello del Teatro al Castello per il Roccella Summer Festival.

Dopo l’esperienza sanremese dello scorso febbraio con “Sesso occasionale”, singolo certificato d’oro con più di 14 milioni di stream, continua l’ascesa di Tananai, con oltre 2,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Grandi risultati anche per l’inedito “Baby Goddamn”, pubblicato nel marzo 2021, che oggi ottiene la certificazione di disco d’oro ed è stabile da due settimane nelle prime posizioni della Top50 delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia, al quarto posto tra i singoli più venduto nella classifica Fimi/Gfk.

Le prevendite dei biglietti per assistere alla data calabrese del tour di Tananai, saranno disponibili a partire dalle ore 15.00 del 18 febbraio 2022, attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.