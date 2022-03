Granato, la nuova maschera calabrese di Crozza. «Putin mette il polonio nel tè perché la teina fa male»

il caso

CATANZARO «Putin conduce un’importante battaglia per noi contro l’agenda globalista e rinuncia pure al calcetto al giovedì». Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Crozza interpreta per la prima volta la senatrice calabrese Bianca Laura Granato che difende le scelte di Putin. È la nuova maschera del comico ispirata alle vicende politiche calabresi, dopo la celeberrima interpretazione di Spirlì andata in scena nel corso del mandato del presidente reggente. Questa volta tocca alla parlamentare de “L’alternativa”, dopo le sue recenti uscite su un canale Telegram di forte ispirazione no vax e filoputiniana.

Per Crozza-Granato «Putin fa volontariato contro l’egemonia della Nato. Dicono che è un dittatore: buttano fango addosso a uno che se un giorno volesse trovare lavoro nella pubblica amministrazione si troverebbe con la vita rovinata. E tutto questo solo perché lui governa non come impone la moda dell’Occidente. Putin non ha piacere che i giornalisti lo sbattano in prima pagina perché è timido». E poi «mette il polonio nel thé perché la teina fa male».