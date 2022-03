Consiglio regionale, nella prossima settimana fitta agenda di appuntamenti prima del ritorno in aula

da palazzo campanella

REGGIO CALABRIA È fitta l’agenda di Palazzo Campanella per la prossima settimana. In attesa della convocazione del Consiglio regionale (che – a quanto sembra – potrebbe svolgersi in una data tra il 4 e il 5 aprile), sono tre le commissioni di Palazzo Campanella che nella prossima settimana torneranno a riunirsi. Ma anzitutto si riunirà, sostanzialmente per la prima volta e dopo quasi 5 mesi dal voto e di quassi 3 mesi dalla sua composizione, anche la Giunta delle elezioni: domani la Giunta per le Elezioni procederà a eleggere il proprio presidente e a programmare i propri lavori, colmando così un ritardo – peraltro non nuovo nelle legislature regionali – anche con riferimento alla convalida degli eletti, ritardo peraltro stigmatizzo di recente dal tribunale di Catanzaro in sede di esame di un ricorso di un non eletto a ottobre. Una volta insediata la Giunta delle Elezioni – si fa presente da fonti del Consiglio regionale – procederà alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri e dei ricorsi di non eletti, alcuni dei quali già giudicati dalla magistratura ordinaria. Martedì 29 marzo invece toccherà alla prima Commissione del Consiglio regionale, Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, che all’ordine del giorno ha un solo punto: l’esame della proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del capogruppo dell’Udc, relativa alla proposta di legge al Parlamento recante “Modifiche al Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche (articolo 121, secondo comma, della Costituzione)”. empire martedì 29 marzo nuova seduta della sesta Commissione del Consiglio regionale, Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili: due i punti all’odg, la proposta di legge (bipartisan) “Norme per l’incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese” presentata da Katia Gentile, Salvatore Cirillo, Giuseppe Gelardi, Giacomo Crinò, Giuseppe Graziano, Giuseppe Neri (controtesta ) e Davide Tavernise (M5S), con la convocazione anche dei dirigenti del Dipartimento Agricoltura, e quindi nuove audizioni per una indagine ricognitiva sullo stato dei Consorzi di Bonifica calabresi (in particolare sono stati invitati Bruno Costa, segretario regionale Flai Cgil, Michele Sapia, segretario regionale Fai Cisl, Nino Merlino, segretario regionale Uila Uil, Francesco Cavallaro, segretario regionale Fnasla Cisal). Infine, a chiudere – per il momento – l’agenda – la seduta della quarta Commissione del Consiglio regionale, Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente, convocata per giovedì 31 marzo con all’ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Pietro Raso e Pierluigi Caputo su “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”, proposta che prevede la proroga di alcuni termini in materia di pianificazione urbanistica a causa dell’emergenza Covid, e infine il parere per l’autorizzazione all’apertura di una cava nel Cosentino.