Furgiuele tiene a battesimo la prima associazione degli autotrasportatori calabresi

l’iniziativa

«Ieri ho tenuto a battesimo la nascita della prima associazione dei trasportatori calabresi». Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, componente commissione Trasporti. «È stata costituita, infatti, l’Aitc, Associazione Imprese Trasporti Calabrese. Un evento storico – sostiene Furgiuele – per tutta la Calabria, per tutto il comparto, ma anche per le tante imprese, agricole edili e degli altri settori produttivi, che hanno automezzi e che devono affrontare quotidianamente molteplici problematiche. Esprimo non solo soddisfazione per la nascita di questa associazione, ma confermo il mio personale impegno a supportare gli autotrasportatori calabresi in Parlamento e la disponibilità a veicolare le loro istanze in tutte le sedi istituzionali opportune: mai più lontani dai tavoli ministeriali».