Calabria baciata dalla fortuna. Vinti oltre 110mila euro

Buone notizie

REGGIO CALABRIA La Calabria festeggia grazie ad alcune vincite al SuperEnalotto, al Lotto e 10eLotto.

In particolare nell’estrazione del 26 marzo, come riportato da Agipronews, è stato realizzato un “5” da 49.582,14 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Aldo Moro 32 a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. La rincorsa al Jackpot ripartirà nel prossimo concorso quando saranno messi in palio 179,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.

Le vincite al Lotto

Mentre è stata centrata una doppietta di vincite in Calabria da 42mila euro complessivi al Lotto. Si festeggia a Reggio Calabria con un terno secco (6-7-23 sulla ruota di Roma) da 22.500 euro e a Rende, in provincia di Cosenza, con altri 19.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 243,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

10eLotto: un 6 Oro a Cosenza

Calabria fortunata nel concorso del 10eLotto di sabato 26 marzo: un giocatore di Cosenza, riporta Agipronews, ha centrato un 6 Oro da 25mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 892,2 milioni dall’inizio dell’anno.