Paola, minaccia con il fucile un compagno di scuola. Archiviata la posizione dell’aggressore

COSENZA Una battuta di caccia conclusa con una minaccia di morte e un fucile puntato in faccia. La lite arriva al culmine di una giornata trascorsa in località Sirrone a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Gli animi si surriscaldano quando G.M. viene sorpreso in un terreno di proprietà privata. L’uomo viene raggiunto da una persona di sua conoscenza (un compagno di scuola) che imbraccia «un fucile a due canne» che gli chiede «cosa ci facesse lì» e minacciandolo. G.M. non si allontana ma e «tenta di disarmare A.C. che lo colpisce con il fucile sulla mano sinistra». In risposta, G.M. colpisce con un pugno A.C. e si allontana. Tutto fortunatamente di risolve senza conseguenza, e con la denuncia ai carabinieri sporta da G.M.

Il gip del Tribunale di Paola, Rosamaria Mesiti, ha deciso di archiviare la posizione di A.C., difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo.