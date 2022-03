Si è costituita la rete calabrese #racCONTIAMOlaviolenza

l’iniziativa

COSENZA Si è costituita il 25 marzo, dall’incontro di numerose realtà tra associazioni, enti e istituzioni, storicamente impegnate sul territorio regionale e nazionale per il riconoscimento dei diritti di tutt* la rete #racCONTIAMOlaviolenza per la costruzione di una società più giusta e rispettosa, per diffondere la cultura della non violenza. Il movimento nasce da una riflessione condivisa e da un confronto consapevole sui danni della DISINFORMAZIONE e diffusione di una cultura fuorviante, negazionista, patriarcale e violenta che sta prendendo piede sul nostro territorio, incentrata su un’analisi superficiale, che non tiene conto della complessità del fenomeno della violenza di genere e di ogni altra discriminazione agitata dal patriarcato. Ravvisiamo la necessità di ribadire l’importanza di interventi corretti e rispettosi dei diritti delle persone che subiscono violenza attraverso una lettura storica, culturale e scientifica che non banalizzi il danno e le conseguenze della discriminazione di genere e valorizzi gli interventi riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalle leggi esistenti nello Stato italiano.

L’obiettivo della costituenda RETE è quello di: prendere le distanze da tali interventi, denunciare pubblicamente la pericolosità della disinformazione, diffondere dati e informazioni corretti e supportati da fonti scientifiche, difendere la cultura e i diritti di TUTTE E DI TUTTI dall’arretramento culturale.

Le firme

ASSESSORATO PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI CIVILI-Comune RENDE

CONSULTA Pari opportunità e diritti umani-Comune Rende

Consigliera Pari Opportunità PROVINCIA Cosenza

CONSIGLIERA DI PARITÀ Città metropolitana di Reggio Calabria

CENTRO WOMEN’S STUDIES “MillyVilla”-UNICAL

CAV COSENZA “R. Lanzino”

NATE A SUD

WWW_lacalabriavistadalledonne

CAV-ATTIVAMENTE COINVOLTE

CIRANDA BRASILEIRA

PRIMAVERA DELLA CALABRIA:laboratoriopoliticofemminista

NONUNADIMENO-RC

CADIC-coordinamentoantiviolenzadonneinretecalabria

CAV MondoRosa (CZ)

MOVIMENTO MARIELLE PRESENTE COSENZA

Casa delle donne di FIMMINATV

DONNE E DIRITTI SanGiovanniinFiore MAMMACHEMAMME

RETE 25 NOVEMBRE E OLTRE

Associazione Riforma Rivocati APS

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO