Crisi Amaco, Caruso: «Occorre operare in sinergia con tutte le parti in causa»

il vertice

COSENZA La problematica afferente la crisi dell’Amaco e il futuro dei suoi dipendenti sono stati al centro questa mattina di un lungo incontro tra il Sindaco, Franz Caruso, gli assessori al Bilancio, Francesco Giordano, ed alla Mobilità, Viabilità e Trasporti, Damiano Covelli e la presidente della commissione trasporti, Concetta De Paola. Gli amministratori comunali hanno convenuto sulla necessità di salvaguardare e tutelare prioritariamente tutti i posti di lavoro dell’azienda, ribadendo la volontà di superare con equilibrio, concretezza e correttezza le criticità presenti in Amaco da tempo. Un proposito ricercato e portato avanti con determinazione sin dall’insediamento della Giunta Municipale a guida Franz Caruso, avvenuto, per com’è a tutti noto, solo 4 mesi fa.

«Appena avuto contezza delle particolari criticità in seno ad Amaco – ha affermato il Sindaco Franz Caruso – abbiamo avviato un’azione protesa a trovare le più adeguate soluzioni di merito alla problematica. Non ci siamo mai sottratti al confronto che, anzi, abbiamo spesso ricercato, sollecitato e portato avanti con estrema cordialità e disponibilità, senza mai puntare il dito contro nessuno, ma tentando di capire una situazione di sofferenza che disorienta anche per la tempistica prospettata, in quanto circoscritta tra il 2020 ed il 2021 ed esplosa ad inizio 2022. Rispetto a ciò, occorre fare chiarezza anche perché non è nel nostro stile fare battaglia politica sulla pelle dei lavoratori, così come non lo è, ne siamo certi, per i rappresentanti di Amaco. Consapevoli, dunque – ha concluso il primo cittadino– che occorra operare in stretta sinergia con tutte le parti in causa per risolvere la questione nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, a beneficio dei lavoratori e della città, che necessita e merita un servizio trasporti efficiente ed efficace, l’Amministrazione comunale non lascerà nulla di intentato. Seguendo i principi di trasparenza, solidarietà e legalità, che rappresentano, per come più volte detto, i capisaldi della nostra azione di governo, è nostra intenzione istituire un osservatorio permanente sulle misure da adottare per superare la crisi».

Intanto, già nelle prossime ore, è previsto un incontro con i rappresentanti aziendali di Amaco, cui seguiranno altre riunioni con i sindacati ed una delegazione di lavoratori.