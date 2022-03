Corigliano Rossano, scoperta un’abitazione trasformata in centrale di spaccio

i controlli

COSENZA Gli uomini del Commissariato di Polizia di Corigliano – Rossano hanno arrestato un giovane di 29 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, nei pressi della propria abitazione, avrebbe ceduto ad un uomo un involucro in cellophane. L’assuntore è stato poi fermato e trovato in possesso dell’involucro contenente eroina. Successivamente si è proceduto ad una perquisizione personale nell’abitazione del ventinovenne all’interno della quale è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e €400 euro. Il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pm di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.