Donato: «Non sono un candidato del centrodestra. Ma do fastidio a molti»

CATANZARO «Ribadisco di non essere un candidato del centrodestra, così come ho preferito non essere un candidato del centrosinistra». Lo dice all’Ansa Valerio Donato, candidato sindaco di Catanzaro, in relazione al sostegno espressogli da Forza Italia e dalla Lega, che, di conseguenza, non avranno un loro aspirante alla carica di primo cittadino.

«Ho preparato una bozza di linee di programma – aggiunge Donato un’idea di città, e l’ho sottoposta a tutti i gruppi e ai partiti politici, oltre che a tutti i cittadini. Dunque, una proposta civica che allo stato ha raccolto molte simpatie. E questo, ovviamente, dà fastidio a molti».