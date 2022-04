Fondi Cipe per Tropea, il plauso di Mangialavori: «Risultato frutto di un lungo percorso»

il finanziamento

«Tropea è ogni giorno più bella e, d'ora in avanti, sarà anche più sicura. I 6 milioni di fondi in arrivo sono la prova che il buon lavoro ripaga sempre». È quanto afferma il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, in merito al finanziamento Cipe per la messa in sicurezza del Centro storico e della Rupe di Tropea. «Sono felice del risultato raggiunto al termine di un lungo percorso, avviato durante la presidenza regionale di Jole Santelli, e supportato anche dal nuovo Governo di Roberto Occhiuto e dai vari esecutivi nazionali che si sono succeduti nel corso del tempo. I 6 milioni destinati a Tropea – spiega Mangialavori – serviranno per riqualificare lo splendido Centro storico della città e per mettere in sicurezza la Rupe, simbolo internazionale della perla dello Stretto. Si tratta di interventi attesi da molto tempo e non più procrastinabili».

«Aver contribuito a questo successo – conclude il senatore – mi inorgoglisce e mi dà la carica necessaria per continuare a lavorare per la mia terra. Ringrazio il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, e tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questo progetto. Un grazie particolare va alla cara Jole, che ha sempre creduto in Tropea e nelle sue straordinarie potenzialità».