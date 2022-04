marketing del territorio

NIZZA Trasferta a Nizza, in Costa Azzurra, per promuovere con il territorio e le bellezze della provincia vibonese. Il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, ha commentato con soddisfazione l’avvio della tre giorni in cui «delizieremo la vista, con le bellezze della Perla del Tirreno, Tropea, e il palato dei francesi con la buona ‘Nduja di Spilinga, la rossa cipolla di Tropea, il pecorino del Poro, il vino e l’olio delle “Terre Vibonesi».

«L’intento – aggiunge Papillo – è di portare i cugini francesi a visitare da turisti il territorio ed a offrire alle nostre aziende una grande opportunità». (f.b.)