Avrebbero favorito la latitanza del boss Pelle, escono dal carcere in tre

La decisione

REGGIO CALABRIA Due scarcerazioni e una rimodulazione della misura cautelare. È quanto disposto dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione “Defender” condotta dalla Distrettuale reggina contro il clan Gambazza di San Luca. In particolare il Riesame ha deciso che potranno lasciare il carcere Antonio Pelle, 36 anni, e Francesco Pelle, di 31. Mentre per la moglie del boss Giuseppe Pelle, i giudici hanno disposto gli arresti domiciliari.

Le tre persone erano state arrestate il 10 marzo scorso con l’accusa di aver favorito la latitanza di Giuseppe Pelle, catturato poi nel 2018 a Condofuri. Oltre ai tre finirono in carcere altre cinque persone con la stessa accusa.