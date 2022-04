Il Pd di Acquappesa non celebra il congresso. «Senza una guida è a rischio anche il tesseramento»

la scelta

COSENZA Acque agitate in casa Pd. Dopo le polemiche per la sconfitta rimediata alle elezioni provinciali di Cosenza, i dem non hanno ancora sciolto le riserve per quanto attiene la celebrazione del congresso che porterà all’elezione del nuovo segretario della federazione provinciale. Il commissario del circolo di Acquappesa, Andrea De Seta, ha incontrato gli iscritti per un confronto propedeutico alla celebrazione del congresso locale.

Andrea De Seta

Dopo un serrato confronto, hanno deciso all’unanimità di non celebrarlo nella data inizialmente prevista. «Tutti – comunica De Seta – si sono interrogati sullo sviluppo del congresso provinciale, non comprendendo le ragioni formali e politiche dei rinvii e soprattutto dello stallo attuale. Lo stesso commissario provinciale, l’onorevole Boccia, già nostro ospite in occasione di un incontro sulla crisi delle Terme Luigiane, recentemente dichiarava: “il rinvio del congresso è dovuto alla presenza di ricorsi proposti dai candidati alla segreteria provinciale del partito”. Ma se entrambi i candidati hanno dichiarato di aver ritirato i ricorsi, come mai il percorso congressuale non è prontamente ripreso? Celebrare i congressi nei circoli è cosa buona e giusta. Ma senza una guida della Federazione legittimata democraticamente, ai segretari locali mancherà una necessaria figura di riferimento e un costante interlocutore che possa affiancarli nello svolgimento dell’iniziativa politica sui territori». Una situazione, da quanto emerso nel corso della riunione ad Acquappesa, «che rischia di mettere in forse il rinnovo dello stesso tesseramento». Il circolo di Acquappesa rivolge – conclude De Seta – «un forte appello al commissario provinciale e al neo eletto segretario regionale affinché stabiliscano prontamente le date del congresso provinciale e in questo quadro vengano svolti anche i congressi dei circoli». (f.b.)