Veltri confermata presidente della rete D.i.Re. La soddisfazione di www_lacalabriavistadalledonne

la conferma

COSENZA «Siamo molto contente della conferma a Presidente della rete D.i.Re della nostra amica e socia Antonella Veltri». E’ quanto dichiara, in una nota, l’associazione www_lacalabriavistadalledonne. «Siamo contente per la capacità, ancora una volta dimostrata da questa riconferma, che noi donne abbiamo di far prevalere le ragioni del collettivo e dell’interesse di tutte (e del resto del mondo) nelle scelte che operiamo e agiamo nelle nostre associazioni; siamo contente per il lavoro fatto e ancor più per quello che questa straordinaria rete di centri italiani continuerà a fare – con questa continuità di presidenza – a favore delle istanze delle donne e nel sostegno in particolare alle azioni di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne; siamo contente per noi di www_lacalabriavistadalledonne e per tutte le associazioni di politica delle donne della nostra regione, che dalla relazione sempre viva (anche vivace), schietta e diretta con la rete D.i.Re e in particolare con Antonella Veltri continuerà a alimentarsi e farsi reciproca fonte di confronto e crescita. Auguri Antonella, auguri alla rete Di.Re, auguri a tutte noi».