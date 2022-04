Corigliano Rossano, arrestato per rapina e violenza sessuale su mandato europeo

le indagini

CORIGLIANO ROSSANO Nella tarda mattinata di ieri, agenti del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano e della Squadra mobile di Cosenza, hanno tratto in arresto un cittadino straniero di anni 37, poiché destinatario di mandato d’arresto europeo da parte della Spagna per rapina e violenza sessuale. A seguito di una segnalazione pervenuta nei giorni precedenti dalla Direzione centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – 5ª Divisione Sirene, è stata messa in atto una complessa ed articolata attività di indagine che ha consentito l’individuazione dell’uomo nel territorio della Sibaritide. Il cittadino extracomunitario, già condannato nel 2014 dalla giustizia spagnola, si era reso poi irreperibile nel territorio europeo e grazie all’uso di documenti falsi era giunto in Italia clandestinamente. Tratto in arresto, è stato associato nella Casa Circondariale di Castrovillari, su disposizione della Corte di Appello di Catanzaro.