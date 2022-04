lotta al covid 19

CATANZARO Il 40% dei calabresi, in gran parte bambini e giovani fino a 19 anni, non ha fatto la terza dose di vaccino anti Covid 19, mentre senza prima dose sono il 13% dei calabresi. Sono alcuni dei dati che emergono dall’ultimo report sulle vaccinazioni in Calabria curato dalla Protezione civile della regione: il report, pubblicato sul portale www.rcovid19.it, è aggiornato al 4 aprile. Con riferimento alla terza dose, dunque, il report spiega che sono “coperti” il 60% dei calabresi: la fascia di età nella quale i calabresi si sono maggiormente vaccinati con la terza dose è la fascia 70-79 anni (82%), seguono quella 60-69 anni (78%) e over 80 (76%), mentre la fascia d’età nella quale si calabresi si sono vaccinati di meno con la terza dose è quella 5-19 (21%). Complessivamente, si sono vaccinati con la terza dose 721.167 calabresi su una popolazione di 1,785 milioni. Dal report, poi, emerge che i calabresi che hanno fatto prima e seconda dose sono l’82% (85% conteggiando i vaccinati con la monodose Janssen): anche qui la fascia di età maggiormente “scoperta” è quella 5-19 anni (61%), quella più “coperta” è invece la fascia di età 70-79 anni. Infine, il report della Protezione civile regionale rileva che i calabresi che hanno fatto almeno la prima dose sono l’87% (il “picco” è la fascia di età over 80 con il 90%, a fronte del 68% della fascia di età 5-19 anni). (redazione@corrierecal.it)