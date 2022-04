la nota

SAN LUCIDO «Inizia per me una vera e propria battaglia per l’acqua. La situazione in Calabria, in determinati territori in particolare, anche nella nostra San Lucido, si è fatta ormai insostenibile. Bollette alle stelle e servizi scadenti sono una caratteristica negativa che però non è più sopportabile dai cittadini. In tanti sanno del mio impegno in passato a favore dell’acqua, ed ora voglio approfittare del mio ruolo di responsabile nazionale dell’ambiente dell’Udc – dichiara in un post sui social Luigi Novello – per far sentire la mia voce, e la voce di tutti i cittadini, sia ai livelli ministeriali, che ai livelli regionali e locali. Non è più tollerabile – continua Novello – una situazione che rende difficile la vita dei cittadini, delle imprese, delle famiglie, costretti a pagare costi esorbitanti, senza alcuna garanzia nemmeno per i servizi primari ed essenziali.

L’acqua è un bene primario, assolutamente prioritario rispetto a tutti gli altri ma ora bisogna che questo diventi concreta realtà, si metta mano al settore, si trovino le soluzioni possibili e praticabili, che a mio avviso ci sono, si evitino gli sprechi e le perdite delle condotte che ormai sono arrivate a percentuali non più sostenibili. L’acqua non si può perdere lungo il cammino! Questa è una vera e propria emergenza – conclude – e voglio garantire a tutti che il mio impegno sarà severo e costante, perché non è più possibile continuare con la situazione attuale».