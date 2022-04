Riqualificazione centro storico di Cosenza, Loizzo: «Bene il disegno legge di Orrico»

L’appello

COSENZA «Nei giorni scorsi ho sollecitato una legge nazionale per il centro storico di Cosenza e oggi leggo con piacere che l’onorevole Anna Laura Orrico ha presentato un Ddl sul tema». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale che aggiunge: «Il nostro deputato Domenico Furgiuele aveva manifestato la disponibilità del nostro partito a un impegno comune in Parlamento per sostenere uno dei centri storici più belli d’Italia e sta predisponendo analogo provvedimento».

«Sono contenta che il mio appello abbia potuto contribuire a un’azione concreta – prosegue Loizzo – e confermo che non debbano esserci divisioni su un argomento del genere, come più volte richiesto dall’allora Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto».

«Alla luce di questa novità – conclude Loizzo – si rende ancora più necessaria una riunione dei parlamentari calabresi con il sindaco Franz Caruso, per tentare di portare in porto la legge entro la fine della legislatura, con un dibattito serrato e con una unità di intenti da parte di tutte le forze politiche».