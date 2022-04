Auto dei carabinieri imbocca contromano la statale 106: ferita una giovane

L’incidente

CROTONE Una persona è stata ricoverata nell’ospedale di Crotone per le ferite riportate nello scontro tra la vettura su cui viaggiava ed un’auto di servizio dei carabinieri che, per motivi in corso d’accertamento, si era immessa sulla statale 106 ionica imboccando contromano un rotatoria. La vettura dell’Arma, che nel momento dell’incidente stava effettuando un servizio perlustrativo, si è immessa erroneamente, arrivando sulla rotatoria, lungo il senso di marcia vietato. Lo scontro con un’utilitaria con a bordo due giovani, a quel punto, è stato inevitabile.

Le persone coinvolte hanno riportato lievi contusioni, ad eccezione della passeggera dell’utilitaria che si é scontrata con la vettura dei carabinieri, che é stata ricoverata, non in pericolo di vita, nell’ospedale di Crotone per varie lesioni. I rilievi sono stati effettuati da personale della Squadra volanti della Questura di Crotone