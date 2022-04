Duplice omicidio di Camaro, catturato a Rosarno il latitante Claudio Costantino

il blitz

MESSINA Catturato in Calabria il latitante Claudio Costantino, accusato del duplice omicidio di Camaro, in provincia di Messina, del 2 gennaio scorso ai danni di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò.

L’uomo è stato catturato nella mattinata di questo 9 aprile all’esito di un’operazione congiunta tra polizia e carabinieri. Fin dalla notte del 2 gennaio Costantino aveva fatto perdere le proprie tracce fino al momento in cui gli inquirenti hanno individuato il suo covo a Rosarno. Stamane gli investigatori sono entrati in azione, facendovi irruzione e ammanettando il 37enne. All’interno sono stati trovati e sequestrati due documenti di identità falsi e un telefono cellulare, passati al vaglio della Scientifica.

Sempre ieri era stata depositata una perizia medico legale che avrebbe accertato come Cannavò sia stato ucciso, così come Portogallo, mentre cercava di fuggire ai colpi di arma da fuoco. In questo momento Costantino si trova in questura insieme al proprio legale, l’avvocato, Filippo Pagano, in attesa di essere sentito dagli inquirenti.