Auto “green”, Calabria fanalino di coda per ibride ed elettriche

ambiente

CATANZARO In Calabria, nel 2021, aumentano le vetture ibride ed elettriche in circolazione (+136,8%), passando da 6.190 vetture a ben 14.656. Eppure, secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Aci, il parco circolante nel 2021 nella regione resta comunque datato e obsoleto, nonostante si registrino piccoli miglioramenti. Delle circa 1.329.400 auto in circolazione, le ibride ed elettriche rappresentano solo l’1,1% (nel 2020 era del 0,5%), con le elettriche che si fermano allo 0,1%. Ma, è scritto in una nota, «non è una questione di alimentazione, dato che molti modelli benzina o diesel di nuova generazione hanno un impatto “ridotto” sull’ambiente e sui consumi». Dall’analisi di AutoScout24, alla bassa penetrazione delle auto elettrificate si aggiunge un parco circolante che vede 584.399 vetture (44% del totale) con una classe di emissioni Euro 3 o inferiore, con 196.561 addirittura Euro 0 (14,8%). Anche considerando l’età media, oltre un’auto su due (53%) ha 15 anni o più. Pur registrando nel 2021 una crescita sensibile, in tutte le province le ibride ed elettriche hanno un livello di penetrazione ridotto. In particolare, a Catanzaro, dove si registra comunque il tasso più alto tra le province, sono solo l’1,5% rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Reggio Calabria (1,1%), Cosenza (1%) e, fanalino di coda, Vibo Valentia e Crotone, entrambe con lo 0,9%. E se si considerano solo le “elettriche”, non si va oltre lo 0,1%. Le province che hanno visto la crescita maggiore di auto ibride ed elettriche rispetto al 2020 sono Vibo e Cosenza, aumentate rispettivamente del +187,9% e +149,5%. Il tasso più alto di vetture “meno green”, ovvero con una classe Euro 3 o inferiore, si registra a Crotone con il 46,2% sul totale.

Seguono Vibo Valentia (45,6%), Reggio Calabria (45,2%), Cosenza (44,5%) e Catanzaro (39,2%). Se si considerano solo le auto più inquinanti Euro 0, è Vibo la provincia con il valore più alto (16,9%), mentre dal punto di vista quantitativo al primo posto troviamo Cosenza, dove circolano 69.933 Euro 0.