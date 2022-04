turismo

MILANO «La Calabria va nella direzione giusta, quella del futuro e della sostenibilità. Il futuro non sarà più come prima. Uno dei temi chiave è proprio la sostenibilità che non deve essere un termine vuoto ma concreto, la Calabria ha un patrimonio enorme». A dirlo – al Corriere della Calabria – nel corso della giornata inaugurale di Bit, la Borsa internazionale del turismo, a Milano è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in visita allo stand di “Calabria Straordinaria”.

«L’Italia è un museo a cielo aperto – ha continuato Garavaglia – e per non disperdere questo patrimonio è necessario far tre cose: non consumarlo, farlo crescere e farlo rendere».