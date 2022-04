“Calabria straordinaria” sbarca alla Bit – VIDEO E FOTO

l’evento

MILANO Il brand “Calabria Straordinaria” partecipa da protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2022, uno dei principali mercati dove favorire l’incrocio tra domanda e offerta tra gli operatori del settore. Sono 50 gli operatori turistici (tour operator, consorzi turistici e strutture ricettive), presenti nello stand di cui vi mostriamo in anteprima le immagini. Oggi alle 12 è prevista l’inaugurazione alla presenza di Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; Fausto Orsomarso, Assessore al Turismo e Marketing della Regione Calabria; la conduttrice televisiva e influencer Elisabetta Gregoraci.











I (grandi) numeri della Bit: più di mille espositori e buyer da 47 Paesi

Il più atteso appuntamento italiano del settore viaggi, in programma nei padiglioni di Fieramilanocity a Milano, ha aperto i battenti oggi e andrà avanti fino a martedì 12 aprile. Oggi la fiera è aperta anche al pubblico dei viaggiatori, mentre domani e martedì saranno riservati agli operatori. In totale sono più di 1.000 gli espositori (15% dall’estero da 35 paesi) che, a Bit 2022 possono contare per gli incontri di business sulla presenza in fiera delle più importanti realtà distributive italiane.

Presenti a Milano buyer da 47 Paesi, in particolare da Europa (36%) e Nord America (16%), oltre che da Centro e Sud America, Medio Oriente e Africa. Tra i Paesi top per provenienza, Stati Uniti, Brasile, Emirati Arabi, Argentina, Germania, Paesi Bassi, Spagna. Folta anche la presenza di enti e realtà italiane, affiancate da Enit. Tra le Regioni che porteranno le loro proposte slow e sostenibili, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.