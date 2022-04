Squillace, cortocircuito in un’abitazione: i vigili del fuoco domano le fiamme

l’incendio

SQUILLACE Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro è intervenuta alle 17 circa nel centro storico del comune di Squillace, in prossimità del castello, per un incendio in una abitazione.

Il rogo di natura accidentale ha interessato il bagno. All’origine dell’incendio un probabile cortocircuito all’impianto elettrico dove era collegata una lavatrice. Qualche danno per annerimento delle pareti, dovuto al fumo denso, nei rimanenti locali dell’abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione.

L’appartamento era disabitato in quanto la proprietaria fuori sede. Non si registrano danni a persone.