Tv, 51 comuni calabresi da domani passeranno al digitale terrestre

la rivoluzione della tv

CATANZARO Domani, martedì 12 aprile, in 51 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale di ultima generazione (dvb-t2). Per continuare a vedere l’intera offerta tv – nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente – si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. Lo rende noto la Giunta regionale. La programmazione regionale della Calabria – è scritto in una nota sarà comunque sempre visibile sul canale 821. I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono: Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Canna, Carfizzi, Cariati, Casabona, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Cirò, Cirò Marina, CoriglianoRossano, Cropalati, Crosia, Crotone, Crucoli, Cutro, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Melissa, Montegiordano, Nocara, Paludi, Petronà, Pietrapaola, Plataci, Rocca di Neto, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Fili, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scala Coeli, Scandale, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Umbriatico,

Vaccarizzo Albanese.