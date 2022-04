Vinitaly, «orgogliosi della nostra terra. È questa la Calabria che ci piace»

promozione

CARIATI «Bella, unita, distintiva e di qualità. È, questa, la Calabria produttiva che ci piace e che piace, che sa emozionare e che attrae visitatori. È, questa, la terra che vogliamo continuare a rappresentare ed a promuovere in Italia e nel mondo. È, questa, la Calabria Straordinaria, che abbiamo condiviso con tutte le altre aziende ospiti della Regione Calabria, nella 54esima edizione del Vinitaly, il prestigioso Salone dei vini e dei distillati, chiusosi nella giornata di ieri (mercoledì 13 aprile) e che ha fatto registrare presenze da record di operatori (88mila) di cui 25 mila stranieri provenienti da 139 Paesi». È quanto dichiara Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne de iGreco, esprimendo apprezzamento «per i contenuti, il metodo, lo spirito ed in generale la freschezza dimostrata, finalmente con elegante e coeso senso di appartenenza, dall’amministrazione regionale per l’organizzazione e la gestione del Padiglione Calabria e Sol&Agrifood Calabria Straordinaria, tra i più visitati dell’atteso evento internazionale da operatori ed enolovers. Possiamo dire di esserci sentiti orgogliosi – aggiunge – di rappresentare la nostra terra ed i nostri vini in una vetrina così prestigiosa. Per la bella riuscita di questa edizione, che sancisce anche la ripartenza di tutto il settore vitivinicolo e agroalimentare calabrese post pandemia, Greco ringrazia il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ed il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo. Tra i momenti più significativi di questa intensa tre giorni vi sono senza dubbio gli incontri B2B, che si sono dimostrati ancora una volta capaci di restituire sempre grandi soddisfazioni, con i tanti ospiti, i partner, quelli storici, quelli internazionali, quelli dei 60 paesi del mondo in cui l’azienda è presente, ma anche i media nazionali da sempre interessata alla realtà imprenditoriale cariatese. Portiamo a casa tante e preziose istantanee di questa 54esima edizione. L’evento – aggiunge Tommaso Greco, selezionato dalla rivista ilgusto.it uscita nei giorni scorsi con Repubblica tra i migliori 40 under 40 produttori di vino – si è confermato un fondamentale incontro con il vino, l’olio extravergine e l’agrifood calabrese. La qualità ed il livello complessivo con il quale la Calabria si è presentata – prosegue – è stato il valore aggiunto di questa nuova esperienza, appassionante e appassionata. I giudizi di osservatori, visitatori, esperti, rappresentanti di guide prestigiose, assaggiatori, hanno sancito la maturità dei vini calabresi, frutto del lavoro sui vitigni della tradizione e sulle tipicità dei diversi terroir che restituiscono risultati eccezionali e contribuiscono a migliorare la reputazione del vino Made in Calabria. La scelta di riunire sotto l’unico brand della soldanella tutti i produttori, si è dimostrata vincente anche per la Bit di Milano, dove iGreco hanno fatto tappa. Meritevole, anche qui, il lavoro dell’Assessore al turismo, al marketing territoriale e alla mobilità Fausto Orsomarso che ha presentato alla Borsa Internazionale del Turismo, il racconto inedito della Calabria Straordinaria scritto attraverso i suoi Marcatori Identitari Distintivi».