Stop al collegamento ferroviario Catanzaro città-Lido

CATANZARO Da mercoledì prossimo, 20 Aprile 2022, e fino al 31 Luglio 2023, la circolazione sulla tratta Catanzaro Città – Catanzaro Lido verrà sospesa all’esercizio delle Ferrovie della Calabria. Una sospensione, è scritto in una nota, resasi necessaria «per consentire l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della nuova Metropolitana di superficie di Catanzaro, avviati dalla Regione Calabria, che renderanno più confortevoli e rapidi gli spostamenti nella tratta cittadina ampliando anche i collegamenti con l’area di Germaneto. Pertanto – conclude la nota – i collegamenti verranno assicurati con l’utilizzo di corse automobilistiche in partenza da Catanzaro Città fino alla stazione di Catanzaro Lido». Le Ferrovie della Calabria «si scusano per gli inevitabili disagi procurati all’utenza».