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False fatturazioni, indagata la deputata Brambilla

Perquisizioni in corso all’Enci e in tre società

Pubblicato il: 28/05/2026 – 15:37
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False fatturazioni, indagata la deputata Brambilla
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La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata in un’inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv ‘Dalla parte degli animali’ e a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un’attività di perquisizione della Gdf, come anticipato da ‘la Repubblica’ online e confermato da fonti qualificate. Perquisizioni in corso nella sede dell’Enci, ossia l’Ente nazionale cinofilia italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. (Ansa)

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