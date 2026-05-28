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Pd Lamezia, confronto sul futuro della città: «Costruiamo un’alternativa al centrodestra»

Il partito allarga il direttivo e rilancia la presenza nei quartieri: «Serve una visione concreta per Lamezia»

Pubblicato il: 28/05/2026 – 15:35
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Pd Lamezia, confronto sul futuro della città: «Costruiamo un’alternativa al centrodestra»
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Partecipazione, confronto politico e visione per il futuro della città: si è svolta ieri, presso il Centro Congressi Prunia, l’assemblea del Partito Democratico di Lamezia Terme, un appuntamento intenso e partecipato che ha registrato una significativa presenza di iscritti, amministratori, giovani militanti e cittadini interessati al futuro della comunità lametina e la partecipazione del Segretario Provinciale Gregorio Gallello. Nel corso dell’assemblea si è discusso dei principali temi politici e amministrativi che riguardano la città, in un clima di confronto aperto, serio e costruttivo. Al centro del dibattito vi è stata innanzitutto l’approvazione dell’allargamento del direttivo del partito, una scelta condivisa e fortemente voluta per rendere il PD sempre più inclusivo, rappresentativo e radicato nel territorio, valorizzando energie nuove, competenze e partecipazione democratica. L’assemblea, nel corso dei numerosi interventi che si sono succeduti, ha ribadito quanto sia importante la partecipazione di tutti alla vita del partito , in particolare di chi in questo momento sta scegliendo di non essere presente: l’obiettivo deve essere quello di stare insieme e lavorare nell’interesse esclusivo dei cittadini e per farlo c’è bisogno di tutti, nessuno escluso. Ampio spazio è stato dedicato all’analisi della situazione amministrativa cittadina.

L’assemblea ha espresso una critica netta nei confronti dell’attuale amministrazione di centrodestra, a circa un anno dal suo insediamento, evidenziando le difficoltà nella gestione della macchina comunale, le criticità legate ai conti e al bilancio, la mancanza di una visione strategica per la città e i continui avvicendamenti nella giunta comunale. Secondo quanto emerso nel dibattito, la sensazione diffusa è quella di un’amministrazione impegnata più nella gestione degli equilibri interni e nel perpetuo “valzer delle poltrone” che nella costruzione di un progetto politico e amministrativo credibile per Lamezia Terme. L’assemblea ha inoltre rappresentato un momento importante per fare il punto sulla salute del Partito Democratico, sulle numerose iniziative promosse negli ultimi mesi e sulla crescente partecipazione giovanile, elemento considerato centrale per la costruzione di una nuova classe dirigente e per il rilancio dell’impegno politico sul territorio.
Nel corso dell’assemblea sono emerse anche numerose proposte operative per rafforzare ulteriormente l’azione politica del Partito Democratico sul territorio. In particolare, è stata condivisa la necessità di una presenza ancora più capillare nei quartieri e nelle realtà cittadine, per ascoltare direttamente bisogni, criticità e proposte dei cittadini, valorizzando le energie e le intelligenze diffuse della comunità.
Un percorso già avviato con iniziative come “PD Ascolta”, che il partito intende proseguire e rafforzare, recandosi concretamente nei luoghi dove emergono i problemi e mettendosi a disposizione della città.
Allo stesso tempo, è stata ribadita la volontà di continuare con determinazione la battaglia di opposizione all’interno del Consiglio comunale, accompagnandola però con proposte serie, credibili e concrete per il futuro di Lamezia Terme.
Particolare attenzione è stata dedicata alla visione di futuro per Lamezia Terme: una città moderna, inclusiva, attrattiva, capace di valorizzare le proprie potenzialità economiche, culturali e sociali.
Un’idea di città che non si limita alla denuncia delle criticità quotidiane, dalle buche stradali al taglio dell’erba, ma che guarda alla complessità dell’azione amministrativa, affrontando insieme l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Il Partito Democratico continuerà a lavorare con serietà e responsabilità per costruire un’alternativa credibile, fondata sulla partecipazione, sulla competenza e su una visione concreta di sviluppo per Lamezia Terme.

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