“Visit Papasidero”. La rivoluzione turistica del piccolo borgo nel cuore del Pollino

COSENZA Una sostenuta affluenza di visitatori ha salutato il ritorno in presenza di Bit 2022, la manifestazione di riferimento per il turismo in Italia, che si è svolta a Milano: tre giorni di intenso networking e presentazioni di novità, caratterizzati dalla qualità delle proposte degli espositori e dei buyer altamente profilati. Una delle tendenze clou di quest’anno sono i cammini, da quelli spirituali ai naturali, con il ritorno del cicloturismo, le vacanze attive e all’aria aperta. Sempre molto forte il trend legato al turismo slow coniugato alla scoperta dei borghi come, ad esempio, Papasidero. Un piccolo centro di 600 anime nel cuore del Pollino, raccolto ai piedi di un costone roccioso che sovrasta le abitazioni e fa da cornice alla imponente cattedrale, nel centro del paese. A presentare l’offerta turistica, l’associazione Visit Papasidero presente alla Borsa Internazionale del Turismo.

Papasidero “capitale” dell’outdoor

Non si può visitare Papasidero senza raggiungere la suggestiva Grotta del Romito, situata in una frazione del piccolo comune del cosentino che racconta di un luogo vissuto in epoca preistorica e ancora oggi conserva intatta l’incisione del Bos Primigenius. Il borgo custodisce i resti del castello normanno svevo. E poi lo sport outdoor. La valle del fiume Lao, è per gli amanti dell’acqua trekking o più semplicemente per chi ha voglia di svolgere attività sportive come il rafting. «Grazie al Fai abbiamo aumentato la percentuale delle visite, chi riesce a prenotare sul nostro portale ha uno sconto», racconta al Corriere della Calabria Biagio Cavaliere dell’associazione Visit Papasidero. Un giovane calabrese che come altri suoi coetanei ha deciso di restare nella sua terra d’origine per realizzare un sogno condiviso con l’amico e collega Luca Oliva: «Chiunque fosse interessato a godere di un’esperienza unica può trovare tutte le informazioni utili sulla piattaforma ufficiale, racconta. «Con pochi e semplici clic si ha accesso a numerose offerte dedicate agli sport all’aria aperta, al relax e alla scoperta delle bellezze del nostro territorio», conclude Oliva. «Noi siamo storia», recita il claim sul sito ufficiale dell’associazione che ha incuriosito anche il ministro del turismo Massimo Garavaglia.