Auto in fiamme a Lamezia, paura per una coppia di giovani bloccata in appartamento

l’intervento

LAMEZIA TERME Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa notte all’1.10 circa in via Luigi Settembrini nel comune di Lamezia Terme (Sambiase) per l’incendio di un’autovettura. Il rogo ha interessato una vettura parcheggiata in prossimità di una abitazione. Le fiamme si sono propagate al portoncino di ingresso dell’abitazione le cui uniche finestre davano sulla autovettura incendiata. Il fumo denso originatosi dalla combustione si è infiltrato all’interno dell’appartamento creando problemi alla coppia di giovani (la donna in stato interessante) che vi dimorava. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme. La giovane coppia rimasta bloccata nel locale adibito a camera da letto è stata tratta in salvo e accompagnata con un mezzo dei Vigili del Fuoco in ospedale per ulteriori controlli ed accertamenti. Sul posto giungevano successivamente i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono in corso circa l’origine dell’incendio: al momento nessuna ipotesi viene esclusa.