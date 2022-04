Pasti scadenti e pazienti senz’acqua al “Giovanni II” di Lamezia. «Intervenga il prefetto»

la denuncia

LAMEZIA TERME Settimane di “Passione” dei degenti dell’ospedale Lametino per le ormai quasi consolidate criticità nella fornitura dei pasti. A denunciare i disservizi Felice Lentidoro e Fiore Isabella, rispettivamente responsabili di Cittadinanzattiva e del Tribunale per i Diritti del Malato di Lamezia Terme. Un quadro disarmante che ha spinto i due esponenti del mondo dell’associazionismo militante a scrivere una lettera appello al prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta. In particolare Lentidoro e Isabella, scrivono «ottemperando alla nostra attività di volontariato abbiamo raccolto ripetute segnalazioni dell’utenza che ci informava di forti criticità nel servizio mensa dell’ospedale “Giovanni Paolo Secondo” di Lamezia Terme». «Successivamente, il 6 aprile u.s, monitorando quotidianamente l’evolversi delle criticità nella fornitura dei pasti ai degenti – denunciano i due responsabili delle associazioni civiche – abbiamo deciso di inviare una lettera, tramite Pec, al Direttore generale dell’Asp, dottor Lazzaro, per conoscere i motivi del disagio nella fornitura dei pasti e le iniziative da intraprendere per rimuoverlo. Nonostante il disagio continuasse a pesare sui nostri malati, al momento, nessun cenno di attenzione da parte del destinatario delle nostre segnalazioni ci è stato indirizzato».

«Eppure le criticità continuano a persistere», fanno presente ed elencano al prefetto i disservizi. Dai «pasti quotidiani distribuiti parzialmente e mai comprensivi di tutti gli alimenti necessari a garantire l’assunzione di sostanze dieteticamente bilanciate» fino alla «riduzione quantitativa dei pasti sistematicamente depennati, a volte del primo piatto, a volte del secondo o di altri elementi indispensabili a garantire l’equilibrio nutrizionale». Ed ancora «pasti non garantiti ai pazienti con particolari patologie (vedi diabetici) bisognosi di diete rigorosamente individualizzate» e «carenza nell’approvvigionamento dell’acqua per i pazienti che ha suggerito agli operatori del reparto di Chirurgia, compreso il primario, di acquistarla per non lasciare i degenti senza il prezioso liquido».

Da qui la decisione di vergare la missiva, spiegano, per chiedere al prefetto un «autorevole intervento finalizzato a rimuovere le cause del disagio che i degenti dell’ospedale di Lamezia Terme sono, oltre alle patologie di cui sono portatori, costretti a sopportare».

Ed infine Lentidoro e Isabella si dicono «fiduciosi in un suo tempestivo intervento» e si sono dichiarati «disponibili» ad incontrare il prefetto per «ulteriori chiarimenti». (rds)