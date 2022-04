Crotone, auto si ribalta con a bordo quattro persone: un ferito trasportato in ospedale – FOTO E VIDEO

l’incidente

CROTONE Questa mattina intorno alle ore 12.35 una chiamata ha allertato la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone per stradale su via Falcone e Borsellino.

All’arrivo sul posto vi era una Fiat Panda totalmente capovolta sul marciapiede dopo aver divelto un grosso cartello pubblicitario, all’interno vi erano quattro ragazzi del posto, tre feriti lievemente uno portato in ospedale dai sanitari al vicino ospedale.

Il pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco permetteva la messa in sicurezza dell’auto capovolta e della zona circostante, sul posto per i rilievi del caso la polizia locale.