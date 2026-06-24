«Calabria regione complessa. Priorità al contrasto alla ‘ndrangheta e all’aggressione ai patrimoni illeciti»

in campo per la legalità

CATANZARO «Assumo il comando con molto orgoglio e con la consapevolezza che c’è una complessità da affrontare e da gestire». Lo ha detto il generale di brigata, Paolo Borrelli, neo comandante regionale della Guardia di Finanza, al termine delle celebrazioni per il 25esimo anniversario delle Fiamme Gialle a Catanzaro: nel corso della cerimonia si è registrato l’avvicendamento con il generale di divisione Gianluigi D’Alfonso, destinato a un nuovo incarico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. il generale Borrelli ha poi aggiunto: «Avremo naturalmente un profilo di continuità con quello che è stato fatto sino ad oggi, con importanti obiettivi: in primo luogo un deciso contrasto alla criminalità organizzata, con l’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, l’ablazione dei patrimoni he è ormai da tempo il target principale dell’attività. Attenzione al mondo della spesa pubblica, quindi il contrasto alle malversazioni di denaro pubblico, a illeciti e sperperi, attenzione al contrasto all’evoluzione fiscale e al riciclaggio. Lavoreremo in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali in questo ecosistema istituzionale che deve dare una risposta importante ai fenomeni complessi che oggi si presentano, lo faremo – ha concluso il neo comandante regionale della Guardia di Finanza – con attenzione e con spirito di squadra».

Il saluto di D’Alfonso

A sua volta, il generale D’Alfonso ha tracciato un bilancio della sua attività in Calabria: «In questi tre anni – ha ricordato – sono stati raggiunti risultati significativi. Abbiamo confiscato circa 900 milioni di euro e sequestrati beni per oltre 300 milioni di euro riconducibili alla ’ndrangheta. Le confische rappresentano il risultato più importante, perché consentono di sottrarre definitivamente risorse alle organizzazioni criminali e di restituirle alla collettività per finalità sociali e di pubblica utilità. Porto con me il ricordo di una terra straordinaria, caratterizzata da grandi bellezze e da una popolazione accogliente. Conservo inoltre – ha concluso il generale D’Alfonso – i rapporti di collaborazione instaurati con le istituzioni, le forze di polizia, l’autorità giudiziaria e le prefetture. Il lavoro di squadra si è rivelato fondamentale per ottenere risultati concreti in un contesto complesso come questo». Le celebrazioni per l’anniversario della Guardia di Finanza sono state presiedute dal comandante interregionale della Guardia di Finanza, per il Sud-Occidentale, il generale Francesco Mattana. Presenti le massime autorità civili, militari e religiose del territorio e i procuratori capo di Catanzaro, Curcio, e Reggio Calabria, Borrelli. Il coro è stato eseguito dal Conservatorio Arlia. (a. c.)

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