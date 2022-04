Kiev: segnali dell’offensiva russa in Donbass

il diario di guerra

KIEV La Russia sta muovendo “artiglieria pesante e velivoli” nell’est dell’Ucraina. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn sottolineando che dalle loro analisi “sembra che Mosca abbia imparato la lezione dai fallimenti nel nord dell’Ucraina”. Al momento, secondo la difesa americana, la Russia sta ancora “preparando il terreno” per un’offensiva. Nel Donbass ci sono segnali dell’inizio di un’operazione offensiva della Russia. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook – secondo quanto riporta l’agenzia Unian – sottolineando che sono in corso gli attacchi missilistici e bombardamenti su infrastrutture industriali e civili. “Si stanno registrando segnali dell’inizio dell’operazione offensiva nella zona operativa orientale. Il nemico ha intensificato le operazioni offensive nelle aree di Severodonetsk, Popasnyansky, Kurakhiv e Zaporizhzhya mentre la battaglia per Mariupol continua, con attacchi al porto”, riporta l’Unian.