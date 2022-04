A processo per uno «scambio di persona». Finisce l’incubo di un professionista cosentino

il caso

COSENZA Assolto per non aver commesso il fatto, ma solo dopo aver vissuto un incubo lungo tre anni. E’ la vicenda, conclusasi con il lieto fine, che ha visto sfortunato protagonista un direttore di banca del cosentino (difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese) imputato in un procedimento presso il Tribunale di Cosenza per un mero «scambio di persona».

Il fatto

Il 15 dicembre 2019, un uomo mentre assisteva all’incontro di calcio del campionato di serie B tra Cosenza e Pordenone, ha sferrato un calcio contro un seggiolino nella Tribuna Rossa Sud dello stadio comunale “San Vito-Gigi Marulta”. Il colpo ha provocato il danneggiamento anche dei relativi ancoraggi al gradone. Come se non bastasse, dopo aver divelto il seggiolino, lo ha lanciato nella sottostante “Tribuna A” – nelle vicinanze dell’area riservata alle persone diversamente abili – sfiorando alcuni spettatori.

Il gesto ha causato «un concreto pericolo per le persone». Da lì, è scattata la denuncia e l’individuazione del colpevole tramite il biglietto nominale. Peccato però che a commettere il reato non sia stato il direttore di banca imputato per tre anni nel processo, ma un uomo a cui aveva ceduto il proprio posto. Al termine del procedimento, il giudice – accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Gianpiero Calabrese – ha assolto il professionista «per non aver commesso il fatto». (f.b.)