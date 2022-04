Torna la Fiera di San Giuseppe. «Per Cosenza storia e tradizione»

la ripartenza

COSENZA Riparte da Piazza dei Bruzi, l’edizione 2022 della Fiera di San Giuseppe a Cosenza. Un evento atteso due anni: la pandemia e le restrizioni ne hanno impedito il naturale svolgimento e quest’anno hanno costretto l’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso a rinviare – di un mese – l’avvio. «E’ una opportunità di ripresa e di rilancio per questo settore, ma anche per il commercio tradizionale su cui ricadrà un importante indotto economico, diretto ed indiretto», ha sostenuto il sindaco. Che ha voluto legare al ritorno della Fiera di San Giuseppe, un messaggio di Pace e solidarietà tra i popoli. «La Fiera di San Giuseppe rappresenta un inno alla vita», ed ecco perché l’inaugurazione è stata affidata al primo Violino della National Simphony orchestra di Kiev in Ucraina, Olga Mykhailiuk, mamma di una bambina di 5 anni, che frequenta la scuola nel plesso di via Milelli. Entrambe lontane dalla loro famiglia e dai loro cari, sono fuggite dalle atrocità della guerra. All’emozionante esibizione di Mykhailiuk è seguita quella dell’Orchestra – Coro dell’ IC “Cosenza Zumbini” diretta dal maestro Paolo Fiorillo, con il soprano Rosaria Buscemi che ha intonato l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia. «Cosenza riparte dalla sua storia e dalle sue tradizioni – aggiunge il sindaco Franz Caruso – innescando quel processo virtuoso che ruota intorno al binomio cultura-economia, capace di creare sviluppo ed integrazione sociale nella città moderna, multietnica e dinamica, che vogliamo costruire».

I prossimi appuntamenti

Oltre alla tradizionale esposizione di fiori in vaso, vimini, terrecotte, alberi da frutto e merce varia, l’edizione 2022 della Fiera sarà arricchita da una serie di eventi. Venerdì 22 aprile, dalle ore 18,00 è in calendario lo spettacolo “’Mbusi e asciutti”, a cura di Rocco Marco Moccia. L’intrattenimento tradizionale itinerante con tamburello, organetto, fisarmonica e chitarra. Sabato 23 aprile a Piazza dei Bruzi alle 18,00, l’Associazione Martirano presenta “Canzoni d’amore per un mondo di pace” con Rosa Martirano. E ancora, domenica 24 Aprile sempre a Piazza dei Bruzi dalle 18,00, è previsto il concerto della “Tribute band Pink Floyd” di Alessandro Greco. La chiusura della Fiera di San Giuseppe, lunedì 25 aprile è affidata alla scuola di Tango “Mille Passi” che si esibirà nello spettacolo “Tango in Fiera”. Tutti i giorni, lungo l’intero percorso fieristico, saranno presenti gli Street Art di Christian Cosentino con “Sogno e Magia”.