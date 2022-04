Monsignor Schillaci lascia Lamezia. Sarà il nuovo vescovo di Nicosia

l’annuncio

LAMEZIA TERME È durata poco meno di tre anni la guida della Diocesi di Lamezia Terme da parte di monsignor Giuseppe Schillaci, presule siciliano nominato il 3 maggio del 2019 alla guida della Chiesa lametina e dall’ottobre scorso Segretario della Conferenza Episcopale Calabra. Monsignor Schillaci, 64 anni, al momento della nomina a vescovo era rettore del Seminario Arcivescovile di Catania e dopo circa un anno dall’arrivo a Lamezia Terme ha subìto un delicato intervento chirurgico al Policlinico Agostino Gemelli di Roma con la sostituzione dell’aorta toracica. Intervento cui segui una lunga convalescenza in anni, peraltro, segnati da emergenza pandemica e chiusure.

Stamane l’annuncio del suo trasferimento alla guida della Diocesi di Nicosia, in provincia di Enna dove il vescovo, Salvatore Muratore, avendo compiuto 75 anni ai sensi del Diritto canonico aveva presentato nel dicembre scorso la rinuncia al governo pastorale della diocesi per raggiunti limiti di età. Non è prevista la nomina di un amministratore apostolico. Monsignor Schillaci reggerà la diocesi fino alla nomina del nuovo vescovo, che avverrà a breve. (d. m.)