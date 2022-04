«“It’s Almost Dry”, quando un film ispira un album»

Il contributo

Dopo il successo di “Daytona”, Pusha T ritorna con “It’s Almost Dry”, album interamente prodotto da due colossi dell’industria musicale: Kanye West e Pharrell Williams.

La formula si rivela vincente, come sempre, e quello che ha destato più curiosità nel pubblico Hip Hop è il modus operandi che ha portato alla creazione del disco. Come lo stesso artista ha dichiarato, l’album è stato interamente realizzato con in sottofondo il film “Joker”.

«Guardare Joker è stato molto utile. È andata così, abbiamo semplicemente messo il film in muto e ascoltato tutte le produzioni che avevamo preparato. Abbiamo notato come il sound del disco si sposasse perfettamente con le immagini del film e ci siamo detti “ok, questo è un vero e proprio matrimonio”». (Pusha T via Complex Magazine)

La traccia di apertura “Brambleton” è un vero e proprio banger, con un sound deep ascendente unito a una metrica tagliente, in cui Pusha si toglie diversi sassolini dalle scarpe, in particolar modo attaccando il suo ex manager Anthony Gonzales. La terza strofa va ancora più nel profondo della loro relazione, asserendo a un tradimento paragonato a una scena del Padrino II in cui Michael Corleone bacia il fratello Fredo prima di condannarlo a morte

“It was sad watching dude on Vlad interviews

Really it’s ‘bout me, he channeled it through you

Had a million answers, didn’t have a clue

Why Michael kissed Fredo in Godfather II”

La mano di Kanye e Pharrell e ben visibile in tracce come “Let the smokers shine the Coupes” e, soprattutto, in “Dreamin’ of the Past” dove viene inserito un campionamento di “Jealous Guy” di John Lennon.

“It’s Almost Dry” è l’ennesimo capolavoro del rapper statunitense, pieno di sperimentazione sonora grazie alle produzioni, rime crude e taglienti e collaborazioni del calibro di Kanye, Pharrell, Lil Uzi Vert, Kid Cudi, Malice, Don Toliver, Nigo e Labyrinth.