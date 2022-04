Catanzaro, l’Udc conferma il sostegno «con il massimo impegno» a Donato

le elezioni nel capoluogo

CATANZARO «L’Udc Calabria, in coerenza con la linea politica del partito nazionale, sosterrà con il massimo impegno la candidatura del professor Valerio Donato, unitariamente ai partiti Lega e Forza Italia e con l’auspicio che l’intera coalizione di centrodestra possa affrontare la competizione elettorale in modo unitario». Lo afferma in una nota il vicecommissario regionale dell’Udc Flavio Cedolia: «Le elezioni comunali della città di Catanzaro – spiega Cedolia – consentiranno a ciascuna forza politica della coalizione di centrodestra di consolidare il successo elettorale conseguito alle regionali con l’ottima affermazione del presidente Occhiuto. L’Udc ha contribuito sin dall’inizio al tavolo della coalizione, ad individuare il miglior profilo di candidato a sindaco della città di Catanzaro, con l’obiettivo di estendere il perimetro della coalizione di Centrodestra anche ad alcuni movimenti civici espressione del territorio. A seguito della presentazione di ieri delle linee programmatiche del candidato Valerio Donato, condivise con altri partiti della coalizione Lega e Forza Italia, è emersa – sostiene il vicecommissario regionale dell’Udc – una concreta convergenza sulla proposta di candidatura dello stesso, basata sulla necessità di realizzare un “buon governo” per la città capoluogo di regione. Consapevoli di voler assicurare ai cittadini un governo della città autorevole e capace di dare risposte concrete ai bisogni della realtà locale, l’Udc Calabria in coerenza con la linea politica del partito nazionale, sosterrà con il massimo impegno la candidatura del professor Valerio Donato, unitariamente ai partiti Lega e Forza Italia e con l’auspicio che – conclude Cedolia – l’intera coalizione di centrodestra possa affrontare la competizione elettorale in modo unitario».