«A Vazzano il rispetto dell’ambiente passa dalle buone pratiche»

Il contributo

Capita spesso che attraversando le strade della nostra Calabria ci si imbatta in cumuli di rifiuti abbandonati qua e là. E se da un lato sale la rabbia dinnanzi a questi gesti di inciviltà, dall’altro c’è chi si rimbocca le maniche e armato di rastrello, guanti e pale si impegna a ripristinare lo stato naturale delle cose.

È quanto accaduto a Vazzano, piccolo centro delle Preserre vibonesi, dove un gruppo di volenterosi cittadini, su impulso di Vincenzo Custureri, presidente della sezione provinciale dell’Ekoclub International, hanno dedicato un’intera mattinata alla pulizia di alcune aree periferiche particolarmente inquinate. Si tratta di una delle azioni di sensibilizzazione e volontariato vissute in prima persona più semplici ed efficaci per avviare la cura del territorio da parte della cittadinanza che quotidianamente lo abita. Un’esperienza diretta che favorisce il rapporto con la natura, dimostra concretamente l’impatto dell’uomo su di essa e costruisce comunità attraverso il lavoro di squadra.

Nell’area interessata dalla raccolta sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere: bottiglie in vetro e plastica, buste in plastica, lattine, scarpe, indumenti, farmaci e anche rifiuti ingombranti. I volontari hanno raccolto il tutto in diversi sacchi messi a disposizione dall’associazione seguendo ove possibile la dovuta differenziazione.

Soddisfatto l’organizzatore della manifestazione il quale, visto il buon lavoro svolto, è già al lavoro per programmare altre giornate, in altri punti del territorio comunale interessati dallo sversamento di rifiuti.