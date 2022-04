Centrato il “5” a Rende, vinta una casa e 200mila euro

L’estrazione

CATANZARO Un appartamento e 200 mila euro subito. E’ la vincita ottenuta da un anonimo giocatore a Rende, nel punto vendita Sisal Gallo Andrea di via Kennedy, dove è stata centrata la combinazione vincente dell’estrazione del 23 aprile di VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” giocato nella ricevitoria della città alle porte di Cosenza, con la combinazione 10, 17, 19, 27, 29, consentirà al giocatore di scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano con due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono state 175 le case

assegnate. E’ la seconda volta, in poche settimane, che la fortuna fa tappa a Rende dove un’analoga vincita, grazie ad un altro “5” è stata registrata nel marzo scorso.