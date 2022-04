Miglior docente italiano dell’anno, una prof di Crotone tra i finalisti

Il riconoscimento

CROTONE Giovanna Ripolo docente di filosofia e storia nel liceo classico Pitagora di Crotone è risultata tra i 6 finalisti del premio “Atlante-Italian Teacher Award”, istituito da United Network Eu in collaborazione con “Repubblica@Scuola” e in partnership con la Varkey Foundation (la fondazione che ogni anno assegna il “Nobel” per prof). La premiazione del vincitore si svolgerà a Roma il 4 Maggio al Teatro Brancaccio.

«L’obiettivo dell’iniziativa – detto in una nota della liceo Pitagora – è quello di far conoscere, su una grande piattaforma digitale aperta al pubblico (ci sono oltre duemila progetti raccolti), il lavoro spesso poco considerato di tanti docenti, le iniziative creative e originali come strumenti di formazione, facilitandone così la diffusione».

Nella nota della dirigente scolastica Natascia Senatore si esprime inoltre «grande soddisfazione e orgoglio di tutta la comunità scolastica che da tempo opera sul piano dell’innovazione metodologica».