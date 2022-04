Morti improvvise. Sapia: «Stop ai vaccini antiCovid»

L’interrogazione

ROMA «Stamattina ho interrogato il ministro della Salute chiedendo l’immediata sospensione dei vaccini anti-Covid, visto un preoccupante aumento di morti improvvise» Lo afferma, in una nota, il deputato di Alternativa Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità che aggiunge: «Mentre l’Iss aveva assicurato che le reazioni avverse al vaccino sarebbero state meno di una su mille, continuano ad aumentare i decessi immotivati in soggetti giovani e sani».

«I dati degli effettivi decessi da Covid sono molto scarsi – prosegue – ed è ormai noto che le morti avvengono statisticamente in soggetti anziani e già affetti da gravi patologie. Mentre i decessi di questi giorni sono avvenuti per la maggiore in soggetti sani e giovani, quarantenni che non avrebbero rischiato niente anche prendendo il virus.» «I vaccini antiCovid – conclude Sapia – magari avranno diminuito il numero di ricoveri, ma probabilmente sono la causa di questa improvvisa strage di soggetti sani»