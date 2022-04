«Ospedale di Cosenza, fermate Vaglio Lise»

Il contributo

L’amministrazione comunale di Cosenza ha annunciato una deliberazione del consiglio comunale per la realizzazione del nuovo ospedale a Vaglio Lise. In pratica, la vecchia idea di Mario Oliverio per cui sono stati spesi 700 mila euro per un progetto di fattibilità.

Cercherò di spiegare perché questa idea, che mi auguro non abbia successo, ferisca la prospettiva di città unica, rilanciata da Simona Loizzo che ha preannunciato un ddl in materia, e non renda giustizia né alle necessità del capoluogo, né a quelle della macro area contermine.

Non giova nemmeno considerare che i sindaci di Montalto Uffugo, Rende e San Vincenzo La Costa abbiano a loro volta deciso di promuovere la realizzazione del nuovo nosocomio nella parte nord. Insomma, ciò che si percepisce da queste due decisioni è la volontà concreta di non realizzare mai la città metropolitana, seguendo la scia di quel campanilismo che ha visto erigere dogane mentali e barriere virtuali in ciò che è indivisibile.

Il progetto più bello sull’ospedale è certamente quello elaborato (gratuitamente) da Mario Occhiuto.

Un progetto che prevede l’abbattimento dei plessi “nuovi” dell’Annunziata, la conservazione dell’originale manufatto inaugurato nel 1939 da Mussolini, con un parco della salute riservato a docenti e studenti e ad uffici amministrativi.

Parallelamente, la dove si trova adesso il padiglione di Malattie Infettive è prevista la realizzazione del nuovo nosocomio che arriverebbe fino al Mariano Santo. Una prospettiva allettante arricchita dallo svincolo a sud dell’autostrada e dal corridoio preferenziale dall’attuale svincolo di via Pasquale Rossi sino al presidio.

Se si scegliesse questa opzione si rafforzerebbe l’area sud di Cosenza, per anni penalizzata dall’abbandono delle istituzioni (Prefettura), dei centri direzionali (ex Carime) e si ripopolerebbe una parte assai bella del capoluogo.

Vaglio Lise è improponibile per una lunga serie di motivi, dall’umidità del luogo ad insediamenti infrastrutturali che hanno reso molto più povera l’intera zona che sorge intorno alla ferrovia.

E siccome si deve ragionare in termini di città unica (che prima o poi nascerà) per Cosenza sarebbe meglio paradossalmente che l’ospedale sorgesse vicino all’Unical (dove esiste una facoltà biomedica eccellente) piuttosto che in un’area urbanistica come quella di Vaglio Lise.

Franz Caruso avrebbe dovuto e potuto convocare, come sindaco del capoluogo, una conferenza dei servizi con la presenza degli altri primi cittadini coinvolti, allargata ad Unical, ordine dei medici e rappresentanti istituzionali.

Assumere motu proprio decisioni cosi importanti svilisce il senso della partecipazione e smentisce ciò che lo stesso Sindaco cosentino ha dichiarato nel suo programma elettorale a proposito della conurbazione.

Fra tutte le possibilità sul campo quella di Vaglio Lise appare nettamente la più lontana dall’ambizione possibile di regolare urbanisticamente e socialmente la nuova, grande città. Non serve a nessuna delle città coinvolte, non serve ai cittadini , non serve funzionalmente, ma è una mera utopia che renderebbe quasi impossibile disegnare la fusione tra realtà separate solo dall’egoismo dei loro amministratori.

*giornalista