Bisignano, titolare di un bar spacciava marijuana nel suo locale: arrestato

il fermo

BISIGNANO Proseguono, senza sosta, i servizi di prevenzione predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Rende finalizzati al controllo del territorio e alla repressione dei fenomeni criminosi. L’attività di controllo, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie dell’Arma, ha consentito di trarre in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 27 anni di Bisignano nel Cosentino. Come base per lo spaccio di droga si serviva del proprio bar ubicato nel centro urbano di Bisignano. Il controllo ha avuto origine dal continuo e persino eccessivo via vai di giovani nel locale che aveva insospettito da tempo i Carabinieri della Stazione di Bisignano. Nel corso del controllo i militari dell’Arma hanno rivenuto, nel locale destinato a cucina, occultati dietro un barbecue, circa 600 grammi di marijuana. Sequestrato anche l’occorrente per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato, come bilancini di precisione per pesare lo stupefacente, rinvenuti, unitamente ad altre dosi, all’interno dell’abitazione dell’uomo. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Proseguirà nei prossimi giorni, la campagna di intensificazione dei controlli disposta dalla Compagnia Carabinieri di Rende per un deciso richiamo alla responsabilità e al rispetto delle regole adottate a tutela dell’incolumità e volti ad assicurare e prevenire ogni fenomeno di illegalità.