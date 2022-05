il sinistro

CROTONE Un’auto è finita fuori strada in località Capopiccolo e la conducente di 34 anni è in grave condizioni. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente avvenuto oggi nel Crotonese. Sul posto sono giunti nell’immediato i sanitari del 118 che hanno constatato le gravi condizioni della donna, che è stata trasportata al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con l’elisoccorso. Avviate le indagini per accertare le dinamiche del sinistro.