Loizzo: «Governo corregga il Pnrr per impianti sportivi. Sud penalizzato»

infrastrutture

REGGIO CALABRIA «Apprendiamo che i nostri timori sugli investimenti del Pnrr per gli impianti sportivi erano fondati e che la programmazione prevede le briciole per il Sud». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

«Non possiamo accettare che il Sud perda un’altra, grande occasione – dice Loizzo – considerando che esiste già una forte sperequazione con il resto del Paese sugli impianti sportivi. Avevo inviato richiesta di chiarimenti al sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali – continua Simona Loizzo – e su questo punto come Lega insisteremo perché non è accettabile una programmazione che non tenga conto di tutte le esigenze geografiche. Inutile aggiungere che lo sport è particolarmente importante proprio nei centri sociali più fragili e vulnerabili e che la filiera degli impianti crea occupazione e possibilità di aggregazione. Coinvolgerò l’amico deputato Domenico Furgiuele – conclude Loizzo – sia per l’attività di sindacato ispettivo, sia per iniziative che portino a una revisione sostanziale di quanto finora deciso».