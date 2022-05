Incidente a Catanzaro, un ferito estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale

il fatto

CATANZARO Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenuti per un incidente stradale in via Lucrezia della Valle. L’incidente ha coinvolto una vettura, una Volkswagen Polo che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il guardrail e ribaltandosi successivamente sulla sede stradale. A bordo solo l’autista, che è stato estratto dalle lamiere nel corso delle operazioni di soccorso coordinate dal Cs Raffaele Gregorace, e quindi affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e per il successivo trasporto all’ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto la polizia per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.